Боец Алексей Махно оценил перспективы комиков Тамби Масаева и Ильи Макарова в MMA

Боец M-1 Global Алексей «Ataman» Махно прокомментировал «СЭ» свое участие в проекте «Весогонка» YouTube-канала «Lena Kuka crew». В рамках шоу два популярных стендап-артиста — Тамби Масаев и Илья Макаров соревнуются между собой в потере веса.

«Я очень люблю юмористические передачи, знаю ребят с экрана. Поэтому, когда мне товарищи предложили поучаствовать в этом мероприятии, не увидел причин отказываться. На проекте познакомился лично с Тамби и Ильей и остался под приятным впечатлением. Сложно с ними не было, наоборот, люблю, когда люди имеют самоиронию, ведут себя юмористически. Ребята очень популярные, при этом ведут себя очень порядочно и корректно, нигде себя не возвышают, при этом сам Тамби раньше занимался, он очень увлекается ММА. Я не чувствовал с ними никакого дискомфорта», — сказал Махно в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также профессиональный боец высказался о возможном участии комиков в боях по правилам ММА.

«Не вижу преград для их участия в боях по правилам ММА среди блогеров. Все ребята примерно одного возраста, росли в одних условиях, каждому когда-то приходилось махать руками и ногами. Илья от природы одарен, высокий, сильный и большой. По Тамби видно, что у него есть определенные навыки. Участие популярных людей в боях вполне нормальная тенденция. Гораздо хуже, если ребята цепляются и кусаются в медиапространстве, а дальше спор никуда не выходит. Для того чтобы зайти в клетку или в ринг, нужно иметь характер, это не так просто. Когда ребята доходят до дня боя и выясняют отношения, воспринимаю это гораздо лучше всякого трепа в интернете. У профессиональных и блогерских боев есть свои фанаты, это вполне может сосуществовать параллельно друг другу, только не надо их смешивать в одну кучу», — добавил Махно в интервью «СЭ».

Махно в рамках проекта «Весогонка» провел для участников тренировку по смешанным единоборствам.