Хукер: «Если я выйду и деклассирую Махачева, это заткнет всем рот»

Новозеландский боец MMA Дэн Хукер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Если я выйду и деклассирую Махачева, это заткнет всем рот. Что если я выйду и докажу, что пресловутый грепплинг Ислама — брехня? Это мой план на поединок, — приводит слова Хукера MMA Junkie. — Конечно, победа над Махачевым поместит меня в гонку за титул. Есть еще поединок Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера, но, если Чарльз Оливейра победит Дастина Порье, а Чендлер — Гэтжи, захотим ли мы снова увидеть бой Чарльза и Майкла? Много чего может случиться, но у меня реальная возможность побороться за титул».

Бой Хукера и Махачева состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На счету 31-летнего новозеландца 21 победа и 10 поражений в 31 поединке. У 30-летнего россиянина 20 побед и 1 поражение в 21 бою.