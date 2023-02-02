Штырков — о Гаджи Автомате: «Чистый спорт мало кому интересен, необходимо вносить изюминки»

Боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что такие бойцы поп-ММА, как Гаджи Автомат Наврузов, должны вносить изюминку в современные смешанные единоборства.

17 февраля Автомат сразится против бразильца Фернандо Родригеса в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Гаджи может, конечно, что-то показать, но я имею в виду, что вы хотите увидеть от него? В наше время на самом деле чистый спорт мало кому интересен, необходимо, конечно, вносить такие некие изюминки. Свои выходы, подачу себя как бойца», — приводит слова Штыркова РЕН ТВ.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 17 февраля станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. Также звезда поп-ММА Артем Тарасов выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.