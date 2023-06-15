Штырков — о бое с Минеевым: «Мы с Володей нашли общий язык»

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал о возможности проведения поединка с Владимиром Минеевым.

«Этот бой возможен настолько, насколько он нужен организаторам, которые хотят его провести. И настолько, насколько они могут договориться со мной и Вовой. Все зависит от условий. Мы предварительно с Володей нашли общий язык. Со своей стороны жду конкретику, насколько мои условия могут быть удовлетворены», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ранее обладатель титула AMC Fight Nights в среднем дивизионе Минеев заявил, что хочет поочередно провести поединки с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса и с Штырковым по правилам кикбоксинга.