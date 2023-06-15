Азербайджанский боец Амралиев стал обладателем Кубка стран ШОС в весовой категории 81 кг

Боец из Азербайджана Маммад Амралиев взял Кубок стран ШОС в весовой категории 81 кг.

В финале он единогласным решением судей победил Кайратбека Жарекеева из Казахстана.

Амралиев — полуфиналист турнира Татнефть 2021 года, чемпион мира по кикбоксингу «КОК» Стамбул, чемпион Азербайджана по тайскому боксу. На его счету 23 боя: 19 побед (5 нокаутом) и 4 поражения. Кайратбек — чемпион Казахстана по тайскому боксу, чемпион Азии по ММА, чемпион мира STRIKING MMA.

В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая.