Иван Штырков (17-2-1) в интервью «СЭ» прокомментировал бой с Магомедом Исмаиловым (17-2-1) на турнире АСА 115 в Москве. Штырков проиграл единогласным решением судей.

— На пресс-конференции вы сказали, что очень много приобрели от боя с Магомедом Исмаиловым. Можете рассказать поподробнее?

— В спорте есть две медали — победа и поражение. Каждый из нас хочет побеждать, но на этом не заканчивается тот результат и те вещи, которые ты можешь извлечь из того же поражения. Из этого боя и подготовки я извлеку и извлек намного больше. Дело не в том, что Мага меня раскрутил. Я, во-первых, поменял подготовку. Я переступил через себя в голове во многом. Я вышел из зоны комфорта миллион раз. Я изменился. Я вышел в клетку другим человеком в плане бойца. Я сделал хороший бой и даже попытался показать шоу. Это колоссальная работа, которую я уже проделал. Это то, что я никому не отдам. Опыт — самое дорогое, что мы можем получить.

Если бы не было этого боя, этой возможности, я бы никогда таким не стал, не приобрел бы то, что приобрел. Не все измеряется в гонорарах, рейтингах и материальных вещах. Есть внутренние мотивации, личностный, профессиональный рост, который надо постоянно развивать. Если ничего не делать, никогда не узнаешь, где твой потолок. Если ты не будешь менять себя, переступать через себя, ты никогда не сможешь начать этот путь до потолка.

В этом плане бой с Магой тряханул меня так. Я и до этого начал меняться, но именно этот бой, этот соперник, эта ответственность, которую положила организация АСА на нас с Магой, сделав главным боем вечера, взбодрила меня.

(Константин Колмаков)