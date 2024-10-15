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Иван Штырков — Хадис Ибрагимов: дата и место проведения боя

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок на турнире RCC 20 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские тяжеловесы Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок в рамках турнира RCC 20 в пятницу, 18 октября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало ивента — в 15.00 по московскому времени.

36-летний Штырков в последний раз выходил в октагон в мае 2024 года на турнире RCC 19. Иван победил техническим нокаутом бывшего бойца UFC Гаджимурада Антигулова. В MMA боец провел 26 боев, в которых одержал 23 победы, потерпел два поражения, еще один поединок завершился вничью.

Последний бой 29-летний Ибрагимов провел в феврале этого года на турнире RCC 18. Тогда Хадис проиграл Олегу Фомичеву решением судей. На его счету в профессиональной карьере — 14 побед и четыре поражения.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА
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