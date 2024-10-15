Глава Hardcore Сульянов опроверг отмену стадионного турнира в Новосибирске после лишения лицензии

Президент и руководитель лиги Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов опроверг информацию об отмене стадионного турнира в Новосибирске и других запланированных мероприятий Hardcore.

«Друзья, во-первых, всем спасибо за ваше внимание и колоссальную поддержку. Сегодня я ощутил ее как никогда. Спасибо каждому, кто написал, кто поддержал словом и делом. Дальнейший спортивный путь Лиги Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда все намеченные съемки, мероприятия и стадионные турниры остаются без изменений. Об остальном подробнее — на официальной предстадионной конференции в этот четверг, 17 октября. До встречи», — заявил Сульянов.

14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев.