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Сегодня, 14:00

Асбаров и Сидельников прошли процедуру взвешивания перед поединками на турнире в Перми

Алина Савинова
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Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров успешно прошли процедуру взвешивания перед своими боями на турнире Ural FC 8.

В главном бою турнира «Кубок Губернатора Пермского края» 16 октября Асбаров встретится с британцем Робертом Бордманом. Их поединок пройдет по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. Вес Асбарова на церемонии взвешивания составил 93,2 кг, а Бордмана — 93,9 кг. Они уложились в лимит в 95 кг.

«Я готов! Я буду бить, кромсать, кусаться, буду разбивать кирпичи об его голову. Просто он не понимает, насколько глубокие здесь океаны, насколько глубоко его затяну. А вообще он чуть-чуть перепутал, я не рыба, а кобра», — приводит пресс-служба турнира слова Асбарова.

Сидельников в Перми проведет бой по правилам ММА с американцем Ракимом Кливлендом. Вес Сидельникова — 119 кг, а Кливленда — 109,4 кг.

Всего в рамках турнира Ural FC 8 состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.

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