Махно объяснил, почему Нганну подписал контракт с PFL

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно объяснил, почему бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL.

«Нганну нельзя критиковать за переход в PFL. Мы понимаем, что там предложили километры денег, которые не предлагали в UFC. Он ушел только из-за денег. Но мы и занимаемся этим спортом только из-за денег. «Не хотите платить больше? Пойду своей дорогой». Винить бойца в этом нельзя. Это его жизнь, он сам чем-то руководствуется. С точки зрения зрелищности и конкуренции PFL... Я не назову ни одного бойца, за исключением наших ребят, которых знаю лично или заочно. Не слежу за этой лигой и не знаю тех, кто за ней следит. Уверен, что Фрэнсис будет выступать в Гран-при. Это самое интересное, что есть в PFL. Очень странным будет не заявлять туда такого бойца. В UFC он получал условный миллион долларов за бой, а тут ему говорят: «Проведешь Гран-при, получишь за каждый поединок условных три миллиона». Если ему поднимут планку втрое, можно и покряхтеть год. Пока до следующего года он отдохнет. PFL предусматривает зарплату и так далее. Только до следующего года Фрэнсису выплатят километры денег в зарплате», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

36-летний Нганну последний раз выходил в октагон против француза Сирила Гана в январе 2022 года на турнире UFC 270. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Фрэнсиса единогласным решением судей. В его активе 17 побед и три поражения. Дебют Нганну в PFL ожидается в 2024 году.