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Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении бойцом ММА Исмаиловым памятника в Москве

Анастасия Пилипенко

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении бойцом ММА Зауром Исмаиловым памятника ветеранам МЧС в Москве.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве. В социальных медиа сообщается, что боец ММА совершил действия, оскверняющие памятник ветеранам МЧС в Москве», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

По данным источника, выполнение поручения по предоставлению доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Борцу предъявлено обвинение по статье об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений.

5 декабря в социальных сетях появилось видео, в котором Исмаилов накинул жгут для тренировки на статую ребенка, расположенную у памятника ветеранам МЧС, после чего имитировал удары руками и ногами.

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