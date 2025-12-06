Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении бойцом ММА Исмаиловым памятника в Москве

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении бойцом ММА Зауром Исмаиловым памятника ветеранам МЧС в Москве.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве. В социальных медиа сообщается, что боец ММА совершил действия, оскверняющие памятник ветеранам МЧС в Москве», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

По данным источника, выполнение поручения по предоставлению доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Борцу предъявлено обвинение по статье об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений.

5 декабря в социальных сетях появилось видео, в котором Исмаилов накинул жгут для тренировки на статую ребенка, расположенную у памятника ветеранам МЧС, после чего имитировал удары руками и ногами.