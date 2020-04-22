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Источник: Турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде

00:56
Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото MMA Fighting
Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото MMA Fighting

UFC договорилась о проведении турнира UFC 249 в штате Флорида, сообщает MMA Fighting. Однако точное место проведения пока неизвестно. Мероприятие должно пройти 9 мая.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.

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