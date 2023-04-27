Адесанья: «Я рад, что Алекс Перейра побил меня»

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) поблагодарил экс-чемпиона Алекса Перейру (7-2) за то, что бразилец сделал его лучше.

«Я люблю эту игру. Ничто не сравнится с тем, когда ты все ставишь на кон. Весь мир смотрит, удар... Бум! История. Я благодарен, что у нас было противостояние, я рад, что он побил меня. Это заставило меня вырасти как бойцу, сделало меня лучше. Теперь я сделал то же самое для него. Поприветствуйте бразильского воина Алекса Перейру!», — написал Адесанья в Twitter.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.