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Сегодня, 12:29

Чимаев — о бое с Рахмоновым: «Волки кошек не боятся»

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) ответил в соцсетях пользователю сети, спросившего у него, боится ли он драться с Шавкатом Рахмоновым (16-0).

— Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром, Шавкатом Рахмоновым подраться?

— Волки кошек не боятся. Казах, не забывай.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
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