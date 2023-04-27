Чимаев — о бое с Рахмоновым: «Волки кошек не боятся»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) ответил в соцсетях пользователю сети, спросившего у него, боится ли он драться с Шавкатом Рахмоновым (16-0).

— Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром, Шавкатом Рахмоновым подраться?

— Волки кошек не боятся. Казах, не забывай.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.