Исмаилова увезли в отделение полиции после драки с Минеевым

Бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова увезли в отделение полиции после драки с Владимиром Минеевым. Конфликт произошел в кейдже во время турнира АМС Fight Nights в Москве.

После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым у спортсменов произошел конфликт. Минеев зашел в октагон и вызвал Исмаилова на бой. Бойцы устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую драку.