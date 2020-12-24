Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Исмаилова увезли в отделение полиции после драки с Минеевым

Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова увезли в отделение полиции после драки с Владимиром Минеевым. Конфликт произошел в кейдже во время турнира АМС Fight Nights в Москве.

После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым у спортсменов произошел конфликт. Минеев зашел в октагон и вызвал Исмаилова на бой. Бойцы устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую драку.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир