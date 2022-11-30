Исмаилов — о Шлеменко: «Буду бить его и думать: «Саша, не обессудь»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что с уважением относится к экс-чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко.

«Все нравится в Саше, — сказал Исмаилов журналистам после открытой тренировки. — Даже когда он не хочет, но улыбается, тоже нравится. Когда бить буду, по-моему, буду [думать]: «Саша, не обессудь!». По всей видимости, бить его тоже будет нравиться (улыбается).

Во всем хорошо отношусь к Саше. Нет такого, что в нем не нравится. Он пытается убедить себя, что я ему не нравлюсь. Ему нужна вот эта пища, раздраженность. Ему не подходит, что человек его не бесит, не раздражает, что ему придется драться с человеком, который в принципе его не бесит. У него нет вот этой мотивации, когда думаешь: «Что он себе позволяет!?».

Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.