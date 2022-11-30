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Сегодня, 20:30

Исмаилов рассказал о тяжелой весогонке перед боем со Шлеменко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, как проходит весогонка в преддверии противостояния с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Давно не делал 84 кг, — сказал Исмаилов журналистам после открытой тренировки. —  Реально. Вы же знаете, что хорошо набрал в весе. Были 106 кг... Когда-то Саша заявлял, что я не в форме. То есть мне нужно было порешать проблемки с весом, а они были. И я не могу назвать эту подготовку одной из самых легких, но все проходит по плану. Все трудности будут завтра, а сейчас улыбаюсь. Я и завтра буду улыбаться, но это будет делать более тощее лицо. Будет натянутая улыбочка».

«Сколько сейчас вешу? Килограммов 90, — добавил Исмаилов. — Когда вы в последний раз ели? Перед выездом сюда (на открытую тренировку). Ел рыбу, авокадо, креветки. Ммм... Я бы повторил сейчас. Все, про еду не спрашивайте. Это табу на данный момент. А то вы сейчас спросите: «А что, там хинкальчика не было?»

Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7wFUo5zuXdo
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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