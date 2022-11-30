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Сегодня, 23:12

Шлеменко — Исмаилов: дата боя, когда пройдет, во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13, главным событием которого станет бой российских бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Бойцы должны были встретиться в августе 2022 года, но из-за операции Исмаилова поединок перенесли на конец года.

Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У 36-летнего Исмаилова — 17 побед, три поражения и одна ничья.

Соглавным поединком станет встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бакытжанулы. В еще одном бою встретятся средневесы Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Михаил Рагозин.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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