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Исмаилов заявил, что не жалеет о драке с Минеевым

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Российский боец Магомед Исмаилов не жалеет, что ударил Владимира Минеева во время турнира в Москве.

В прошлый четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате чего началась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван.

«Я не пожалел», — цитирует ТАСС Исмаилова.

Боец также добавил, что между ним и Минеевым не может быть человеческих отношений.

«Навряд ли. Мы не подходим друг другу как люди. Между нами что-то происходит не то», — сказал он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10365367

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