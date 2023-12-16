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Сегодня, 21:32

Исмаилов: «Бой с Минеевым по боксу состоится в мае-июне»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Магомед Исмаилов рассказал, когда состоится бой с Владимиром Минеевым по боксу.

«Состоится ли бой с Минеевым по боксу в мае? Где-то вот так, да. Май-июнь. Жду», — сказал Исмаилов «СЭ».

В их последнем поединке, который проходил по правилам ММА на турнире AMC Fight Nights в октябре 2021 года в Сочи, Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

В их первом поединке в 2018 году была зафиксирована ничья.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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