Исмаилов: «Бой с Минеевым по боксу состоится в мае-июне»

Российский средневес Магомед Исмаилов рассказал, когда состоится бой с Владимиром Минеевым по боксу.

«Состоится ли бой с Минеевым по боксу в мае? Где-то вот так, да. Май-июнь. Жду», — сказал Исмаилов «СЭ».

В их последнем поединке, который проходил по правилам ММА на турнире AMC Fight Nights в октябре 2021 года в Сочи, Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

В их первом поединке в 2018 году была зафиксирована ничья.