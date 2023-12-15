Шлеменко — о планах на следующий год: «Всех ушатывать!»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о планах на 2024 год.

«Много иностранцев освобождается. Есть с кем подраться. Мои планы в следующем году — всех ушатывать! Где? Хоть где...В SFC, RCC, Fight Nights», — заявил российский боец после поединка с Иличем на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

15 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 17. 39-летний Шлеменко победил Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина — 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся.