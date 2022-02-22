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Сегодня, 13:54

Исмаилов признался, что волнуется перед встречей с Дуродолой

Анна Горшкова
Корреспондент

Бойц ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом Африки по боксу Оланреваджу Дуродолой.

«Я волнуюсь. Всегда первый бой волнительный. Но никогда не позволял я волнению пожирать себя. Я пожираю этот момент, не позволяю ему пожирать себя. Настрой более боевой. Возможно, сейчас я выйду с тренировки, буду веселиться, улыбаться, пообщаюсь с тренерами. Но в данный момент я серьезно настроен», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.

Также боец рассказал о тренировке с Костей Цзю.

«Это разминочка. Это подводящая тренировочка. Ровно столько, сколько необходимо, сделали», — добаивл Исмаилов.

Поединок Исмаилова и Дуродолы станет главным событием турнира «Бойцовский клуб» 25 февраля. РЕН ТВ покажет этот поединок в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/942701-lysyi-khishchnik-priznalsia-chto-volnuetsia-pered-vstrechei-s-durodoloi
Костя Цзю
Магомед Исмаилов
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