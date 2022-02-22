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Сегодня, 13:25

Грин: «Буду бить Махачева по лицу до тех пор, пока не упадет»

Грин заявил, что будет бить Махачева по лицу до тех пор, пока не упадет
Анна Горшкова
Корреспондент

Американский легковес UFC Бобби Грин высказался о предстоящей схватке с Исламом Махачевым.

«За три-четыре дня я согнал 9-11 килограммов. Я понимаю, со стороны кажется, что сгонка мне дается легко, но после каждого боя я серьезно набираю. Сейчас промоушен хочет, чтобы я снова подготовился и выступил. Звучит безумно, но я хочу показать людям, что я не сумасшедший. Я просто чертовски сумасшедший.

Я собираюсь показать вам настоящий ад. Я войду в октагон как гангстер и ударю этого парня прямо в его гребаное лицо. Я буду продолжать бить его до тех пор, пока он не упадет", — приводит слова BJPenn.com.

В ночь на 27 февраля Махачев подерется с Бобби Грином на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Изначально российский боец должен был подраться с Бенеилом Дариушем, но он получил травму лодыжки.

Источник: https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/bobby-green-explains-why-he-took-islam-makhachev-fight-im-not-crazy-im-fcking-nuts/
Ислам Махачев
UFC
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