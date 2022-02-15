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Сегодня, 12:34

Исмаилов о поединке с Дуродолой: «Когда я андердог, это меня заводит»

Исмаилов заявил, что ему нравится быть андердогом в бою с Дуродолой
Роман Шишов
Корреспондент

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями перед боксерским боем с Оланреваджи Дуродолой.

«Я ему покажу, что такое бокс. Он увидит, что это не ММА. Тут нет кикбоксинга или борьбы. Он не сможет использовать ноги или уложить меня в партер. Только руки, это бокс. Я в разы лучше него в этом бое. Когда я андердог, я в своей тарелке. Когда мне дают больше шансов на победу. Я уже не в своей тарелке. Когда я андердог, это меня заводит. Я — другой зверь», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.

Исмаилов готовился к бою в Таиланде. Там же тренировались бойцы UFC Петр Ян и Хамзат Чимаев.

Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Исмаилов — Дуродола пройдет 25 февраля.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/939554-superseriia-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proidet-25-fevralia
Магомед Исмаилов
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