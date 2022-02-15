Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:06

UFC подтвердил проведение боя между Олейником и Латифи

Евгений Петров
Корреспондент
Алексей Олейник.
Фото Instagram

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведет бой против представителя Швеции Илира Латифи на турнире UFC on ESPN 33, сообщает Instagram промоушена. Турнир состоится в ночь на 27 марта в Коламбусе (США).

В своем последнем поединке в июне на турнире UFC on ESPN 25 Олейник единогласным решением судей уступил Сергею Спиваку. В настоящее время 44-летний ветеран ММА идет на серии из трех поражений. На его счету 59 побед, 16 поражений и 1 ничья.

Латифи провел последний бой в июне 2021 года — на турнире UFC Fight Night 189 он победил Таннера Босера раздельным решением судей. Всего на счету 38-летнего бойца 15 побед, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Алексей Олейник
UFC
0
Читайте также
«Еще проверьте, нет ли у меня запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Шлеменко вошел в структуру Союза ММА России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...