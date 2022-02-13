«Я иду на этот бой удивлять». Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Дуродолой

Российский боец Магомед Исмаилов объяснил, чем для него борьба отличается от бокса, а также почему он согласился на поединок Оланреваджи Дуродолой. Кроме того он рассказал, как воспринимает заявления экспертов о том, что в этом бою у него практически нет шансов.

«Мой тренерский штаб познакомился с ним, — цитирует Исмаилова РЕН ТВ. — Я тоже смотрел за тем, как он работает. Немножко это отличается, конечно, сейчас от Дуродолы, который работал в бою с Кудряшовым. Изучили и нестандартно подошли к этому вопросу. Если бы подошли стандартно, то это была бы обычная работа, обычная прогулка. А так с ним будет сейчас боксировать нестандартный человек, который нестандартные вещи делает, нестандартно двигается. Для него будет это проблемой».

По словамИсмаилова, он провел сборы перед поединком и продолжает готовиться. Бокс позволит ему фокусироваться лишь на ударах руками, в отличие от ММА.

«Он (Дуродола) будет бить руками, я точно знаю, что он будет бороться руками, что он не ударит меня по ноге, фокус меньше. Мне надо будет следить, чтобы он не ударил меня руками. Это немного работа отличался. Все это время (на сборе) я не боролся, я боксировал», — отметил он.

Исмаилов добавил, что не согласен с теми, кто говорит, что у него совсем нет навыков именно в боксе.

«Я всю жизнь боксирую. Пусть я делаю это нестандартно, коряво, не так, как всем хотелось бы, ножками не перебираю как надо. Сказать, что я выхожу не на свою территорию — нельзя. У меня бывают спарринг-партнеры из бокса. Приходят ребята. И мы чисто боксируем. Достаточно хорошо я себя проявляю», — отмечает он.

Исмаилов также отметил, что многие еще не понимают, что он готов показать.

«Возможно, Дуродола пока не понимает, насколько скоростной парень с ним будет. Многие этого не понимаем, но мы им объясним. И зловещий смех», — говорит он.

Напомним, что поединок Исмаилова и Дурадолы по правилам бокса в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 25 февраля. Билеты на этот поединок можно приобрести онлайн.