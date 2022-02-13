Прославленный российский боксер Костя Цзю проведет тренировку с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым перед его поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Для Исмаилова это будет первый бой по правилам бокса. Его соперник — Оланреваджу Дуродола.

По словам Цзю, изначально у всех шансы равные, когда они только вышли на ринг, а вот потом уже включаются разные факторы — подготовка, состояние.

«Любой выход на ринг изначально шансы — 50 на 50, дальше смотрим уровень подготовки, уровень настроя, — приводит слова Цзю РЕН ТВ. — Для Магомеда будет непростой бой, он выходит на свой первый бой по правилам бокса с очень опытным и бьющим боксером. Ему нужен будет очень правильный и хороший боксер», — отметил.

Он добавил, что на тренировке попытается правильно настроить Исмаилова на трудный бой.

«Я уверен, что тренировку, которую мы проведем, поможет ему правильно настроиться правильно на правильный поединок, потому что он должен настраиваться на тяжелый бой», — сказал Цзю.

По его словам, ему надо оценить состояние Исмаилова, чтобы дать более точные комментарии относительно его шансов.

«Прежде всего, я хочу посмотреть его состояние, когда мы встретимся в зале. Я хочу посмотреть, что он из себя представляет. Или сказать: Магомед, что ты придумал себе? Или сказать — «вперед», — сказал он.

Цзю признался, что всегда испытывает смешанные чувства, когда на ринге появляются боксеры и бойцы ММА.

«У меня всегда двоякое ощущение, когда боксер выходит с представителем других видов единоборств, потому что он в своей тарелке, а они нет. У боксера преимущество. И у меня возникает вопрос: «Зачем это нужно?». Если он находит ответ, то это будет здорово. Я ненавижу слово «хайп». Я сторонник работы именно на ринге. Мой хайп заключался в том, что выходил и делал красивую работу, которая нравилась миллионам людей», — сказал он.

Напомним, что поединок Исмаилова и Дурадолы по правилам бокса в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 25 февраля. Билеты на этот поединок можно приобрести онлайн.