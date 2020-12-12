Исмаилов опроверг сообщения об участии в драке в Москве
19:57
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опроверг информацию, что он стал участником потасовки в Москве.
Исмаилов ответил, что на опубликованной в сети видеозаписи запечатлен эпизод со съемок сериала «Реальные пацаны», информирует RT.
Ранее в СМИ была опубликована запись, на которой была запечатлена якобы потасовка между двумя людьми, одним из которых является Исмаилов. Между сторонами вспыхивал конфликт, после чего Магомед прогонял оппонента, а затем наносил два удара по его автомобилю.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/812419-ismailov-oproverzhenie-draka
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