Исмаилов опроверг сообщения об участии в драке в Москве

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опроверг информацию, что он стал участником потасовки в Москве.

Исмаилов ответил, что на опубликованной в сети видеозаписи запечатлен эпизод со съемок сериала «Реальные пацаны», информирует RT.

Ранее в СМИ была опубликована запись, на которой была запечатлена якобы потасовка между двумя людьми, одним из которых является Исмаилов. Между сторонами вспыхивал конфликт, после чего Магомед прогонял оппонента, а затем наносил два удара по его автомобилю.