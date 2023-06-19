Исмаилов: «Ромеро ни для кого не был бы легким соперником, но Немков его победил»

Известный тренер Рамазан Исмаилов отметил блестящую форму кубинца Йоэля Ромеро в поединке против чемпиона Bellator Вадима Немкова.

«Вадиму противостоял серьезный боец, а не мальчик для битья. 46 лет — это ничего. Мне скоро будет, а я за собой постоянно слежу. У Ромеро были шансы выиграть, если бы он чаще включал борьбу. Но он ей практически не пользовался. Это не мисматч, не проходной бой. Это серьезное испытание для Немкова, которое он прошел. Красавчик. Ромеро ни для кого не был бы легким соперником. Даже в таком возрасте он любому даст жару, а Вадим выиграл. Я давал кубинцу шансы на победу. Но рад победе Немкова», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

16 июня Немков победил Ромеро на турнире Bellator и в четвертый раз в карьере защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего россиянина 17 побед и 2 поражения в ММА, 1 поединок был признан несостоявшимся.