Кайрат Ахметов дисквалифицирован из-за положительного теста на допинг

35-летний казахстанский боец наилегчайшего веса Кайрат Ахметов (30-2), выступающий в лиге ONE Championship, провалил допинг-тест 15 мая, сообщает South China Morning Post.

Ожидается, что он будет отстранен от боев на шесть месяцев.

Ахметов выиграл шесть последних поединков подряд. В прошлом бою он одолел Риса Макларена (16-9) единогласным решением судей. Поединок состоялся 5 мая в Брумфилде, США. Следующий поединок Ахметов должен был провести против чемпиона Деметриуса Джонсона (25-4).