Исмаилов готов провести третий бой с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов готов провести третий бой с Владимиром Минеевым. Об этом «СЭ» рассказал старший брат и тренер Исмаилова — Рамазан Исмаилов.

16 октября Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул чемпиона Fight Nights в среднем весе. Их первый бой, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью.

— Вы за третий бой? — вопрос Рамазану Исмаилову.

— Мы были за завершение карьеры Мухаммада. Он сказал: «Все, я завершаю».

— А когда он это сказал?

— Я пришел на пресс-конференцию. Директору казино зрелище понравилось, он сказал, что не против третьего поединка. И сам Владимир сказал, что за правильные деньги он не против третьего поединка. Я это озвучил Мухаммаду. Я-то сказал [на пресс-конференции], что мы подумаем, а пока мы против, пока хотим завершить. Мухаммад же сказал: «Вперед!» У отца спросил разрешения — и все, мы газуем.

— Когда Магомед сможет провести ближайший бой?

— Ближайший бой он собирается проводить только с Владимиром Минеевым. Он хотел завершить карьеру. Говорит: «Я завершаю — все, Рамазан». Но я пришел, рассказал [что было на пресс-конференции]. И Мухаммад сказал: «Я тоже не против». Уважение Владимиру за это. Уважение его команде. Он настоящий воин — показал настоящий дух сильного человека.