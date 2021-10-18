Владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что строит спортивную базу на собственные деньги, а не на деньги государства.

В июне 2019 года сообщалось о подписании указа, согласно которому, республике Дагестан будет выделено 600 миллионов рублей на постройку школы имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«У нас сейчас строится база, — отметил Хабиб в беседе с журналистами. — Я ее сам достраиваю. Где-то в июне хочу запустить. Могу ошибаться, но это будет самая высокая база в России — почти 2000 метров над уровнем море. Там 80 человек смогут одновременно спать, кушать, тренироваться, проходить полный лагерь. Где-то процентов на 70 она закончена. Где-то июне хочу сделать большое открытие. Там мы сможем принимать [спортсменов] со всего мира».

На вопрос, что происходит с проектом на 600 миллионов рублей, Хабиб ответил: «Он так и остался. Указ президента есть — в марте 2019 года. Но пока что я сам строю. Не на этом месте, а на другом. А вот этот указ, вот этот проект — он где-то есть, но в каком кабинете он застрял — я не знаю. Это не ко мне вопрос».