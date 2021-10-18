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Шлеменко признался, что в бою с Гусейновым не хватило рубки для зрителей

04:53
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко ожидал, что бой с Артуром Гусейновым пройдет на встречных курсах.

«Не хватило рубки для зрителей? Конечно, — сказал Шлеменко «СЭ». — Так он [Гусейнов] не рубился. Он постоянно шел назад, и, если честно, я ожидал наоборот — то, что он попрет на меня, и мы будем работать на встречных курсах, и начнем рубиться. С самого же моего первого удара ногой в печень он стал к сетке. Вот и все».

Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Гусейнова. Они сразились 17 октября в Сочи в главном событии турнира EFC 42.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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