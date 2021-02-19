Исмаилов дал расписку, что примет участие в бою с Минеевым

Магомед Исмаилов дал расписку, что проведет бой с Владимиром Минеевым на турнире АМС Fight Nights. Об этом «СЭ» сообщил владелец лиги Амир Мурадов.

На вопрос, когда будет документальное подтверждение того, что бой состоится, Мурадов ответил: «У нас есть документальное подтверждение. У нас есть расписка. Мы поставили подписи, дали по рукам. Но это не так важно, как рукопожатие двух кавказцев — я так считаю».

Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым планируется на сентябрь. «Может, уже в ближайшее время определимся [c датой боя]», — отметил Мурадов.

На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. У чемпиона Fight Nights в среднем весе 30-летнего Владимира Минеева — 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

(Илья Андреев)