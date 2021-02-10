Бой между Исмаиловым и Минеевым может пройти на турнире лиги Хабиба

Бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может пройти в сентябре на совместном турнире AMC Fight Nights и лиги Eagle FC (EFC), которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Об этом Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира EFC 33.

— Сейчас у нас идут переговоры насчет того, чтобы организовать поединок Исмаилов — Минеев на нашем совместном турнире, который пройдет в сентябре, — сказал Нурмагомедов. — Сейчас нам нужно сесть, пообщаться. Единственное, что меня держит — это то, что история зарождалась исключительно в Fight Nights, и как-то туда лезть, впереди поезда бежать, пытаться организовывать на нашем совместном турнире... Не хотелось бы впереди поезда бежать, навязываться, так скажем. Но если они захотят, если будут согласны и Мага, и Минеев, а также лига AMC Fight Nights, то, я думаю, мы организуем этот бой в сентябре на совместном турнире.

— Раньше вы говорили, что в России больше всего интересен бой Исмаилова против Шлеменко. А есть ли план организовать этот поединок после встречи Исмаилова против Минеева?

— Во-первых, эти бойцы не имеют с нами контракта — ни Мага, ни Шлеменко. Но вообще этот бой получился бы очень интересным, так как Шлеменко и Исмаилов — большие звезды. Будь я Магой, то я бы подрался со Шлеменко после боя с Минеевым. Ну а с кем еще драться? Сами скажите. Других вариантов не вижу. Если они подерутся на нашем турнире, то я был бы вдвойне рад. Контент явно не помешал бы.

(Ислам Бабаджанов)