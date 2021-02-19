Блейдс объяснил, в чем уникальность Волкова

Американский боец UFC Кертис Блейдс рассказал, почему в бою с россиянином Александром Волковым не смог провести ни одной фирменной серии из ударов локтями, когда находился сверху.

Бой состоялся в июне 2020 года. Блейдс победил единогласным решением судей.

— В бою с Волковым мы впервые увидели, как вам не удалось провести локтевой ГНП из позиции сверху. Почему, чем Волков особенный? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Потому что у него уникальный тип тела. Очень сложно найти в кэмпе ребят с таким длинным торсом, чтобы поработать с ними над ГНП-схемами. Когда у тебя такой длинный корпус, длинные ноги и руки, как у Волкова — очень легко прижимать меня к себе и ломать мне позицию сверху, правильную осанку. Он проделал блестящую работу в том, что не давал мне правильно сесть, принять нужную осанку.

Волков после поражения от Блейдса провел еще два боя, нкоаутировав Уолта Харриса и Алистара Оверима. Блейдс в ночь на 21 февраля проведет поединок с Дерриком Льюисом.

(Никита Горшенин)