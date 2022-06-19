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Исмагулов: «Казах теперь будет здесь газовать! UFC, дайте мне кого-то из топ-15»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Казахстанский боец Дамир Исмагулов прокомментировал победу над грузином Гурамом Кутателадзе в основном карде UFC on ESPN 37.

«UFC, дайте мне большой бой в следующий раз, кого-то из топ-15! В эьих джунглях появился новый король, казах теперь будет здесь газовать! Я знаю правило UFC, я пытаюсь закончить бои досрочно, пытаюсь закончить бои в ударке, я могу бороться, но я хочу показывать шоу. Казах пришел сюда показывать шоу!» — сказал Исмагулов в октагон-интервью.

Поединок в легком весе завершился победой Исмагулова раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

На счету 31-летнего Исмагулова 24 победы и одно поражение, у 30-летнего Кутателадзе 12 побед при трех поражениях.

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