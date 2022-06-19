Баркли: «UFC, давайте мне бои на этих полных аренах, и я буду нокаутировать людей»

Американский боец Хоакин Баркли прокомментировал победу над россиянином Альбертом Дураевым в основном карде UFC on ESPN 37.

«Когда мы заходим в клетку, начинается война, никаких друзей. Только когда рефери останавливает бой, тогда эта любовь возвращается, не имею ничего против этого парня, он мой брат. Больше всего сегодня я хотел показать мою защиту от борьбы. Пару раз он меня перевел, но я постоянно вставал и мы возвращались в стойку, он не смог меня удерживать на земле.

За счет чего улучшилось мое кардио? Отдаю должное моему тренеру, я очень много бегал, бегал нон-стоп, до тех пор, пока уже не мог ходить. И к концу кэмпа я начал бить все мои рекорды по выносливости. Пахота и еще раз пахота. Спасибо UFC, им стоит ставить меня в карды с переполненными аренами, и я буду нокаутировать всех этих ребят благодаря энергии зрителей», — сказал Баркли в октагон-интервью.

Поединок в среднем весе завершился победой Баркли техническим нокаутом во втором раунде после того, как медики не разрешили продолжать бой.

На счету 33-летнего Дураева 15 победы и 4 поражения, у 28-летнего Баркли такая же статистика.