Макгрегор подшутил над Яном сравнив его с блогером Хасбиком

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) пошутил над российским бойцом Петром Яном (16-3), сравнив его с блогером Хасбуллом Магомедовым, известного как Хасбик.

«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», — написал Макгрегор в социальных сетях, прикрепив фотографию Яна.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие. Его менеджер отметил, что блогер не будет принимать участие в поединках.

Ян встретится с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280, которой состоится 22 октября в Абу-Даби.