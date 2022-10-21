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Макгрегор подшутил над Яном сравнив его с блогером Хасбиком

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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) пошутил над российским бойцом Петром Яном (16-3), сравнив его с блогером Хасбуллом Магомедовым, известного как Хасбик.

«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», — написал Макгрегор в социальных сетях, прикрепив фотографию Яна.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие. Его менеджер отметил, что блогер не будет принимать участие в поединках.

Ян встретится с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280, которой состоится 22 октября в Абу-Даби.

Конор Макгрегор
Петр Ян
UFC
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