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Сегодня, 20:18

Ислам Махачев сделал заявление о следующем бое в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, когда может провести свой следующий поединок.

«Шон Шелби, Хантер, Дана, все они говорят, что хотят дать мне время на отдых и то, что ожидают бой с моим участием уже в Абу-Даби, — сказал Махачев в интервью WEIGHING IN. — Если же у меня спросить, то я, наверное, хотел бы провести бой в июле или августе, но они говорят про Абу-Даби. Реванш с Алексом Волкановски в Абу-Даби? На самом деле, мне не нужен этот реванш. Если же каждый из нас выиграет несколько боев, то почему бы и нет? Если люди хотят, то мы можем вновь устроить этот поединок».

В феврале на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) Махачев судейским решением победил Алекса Волкановски.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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