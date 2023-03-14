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Сегодня, 18:23

Джонсон назвал Дацика убогим за оскорбление Мухаммеда Али

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боксер Кевин Джонсон назвал российского бойца Вячеслава Дацика убогим за оскорбительные слова в адрес Мухаммеда Али.

«Это говорит мне, насколько убогий менталитет у человека, что такие слова вообще вышли у него изо рта. Это что-то, чего я никогда не слышал, чтобы русский сказал», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

Американец усомнился в том, что Дацик «на сто процентов русский». Джонсон считает, что слова в адрес Мухаммеда Али вообще не должны были звучать.

В одном из интервью звезда поп-MMA позволил себе несколько ругательств в адрес Мухаммеда Али. В начале марта Дацик принес извинения за свои высказывания.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 31 марта на арене «Динамо» в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Мохаммед Али
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