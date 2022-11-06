UFC Fight Night 214: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 214, в главном бою которого Аманда Лемос (13-2) победила Марину Родригес (16-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Соломенный вес: Аманда Лемос (Бразилия) победила Марину Родригес (Бразилия) — ТКО, 3-й раунд.

Средний вес: Нил Магни (США) победил Дэниела Родригеса (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Нуерданбек Шаилан (Китай) победил Дэррика Миннера (США) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (Россия) победил Натана Манесса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Грант Доусон (США) победил Марка Мадсена (Дания) — Сабмишн, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Миранда Мэверик (США) победила Шэнну Янг (США) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Марио Баутиста (США) победил Бенито Лопеса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Соломенный вес: Польяна Виана (Бразилия) победила Джин Ю Фрей (США) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Джонни Муньос (США) победил Людвика Шолиняна (Украина) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Джейк Хадли (Великобритания) победил Карлоса Канделарио (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Тамирес Видаль (Бразилия) победила Рамону Паскуаль (Гонконг) — ТКО, 1-й раунд.