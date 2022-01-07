Гиллеспи жестко раскритиковал Фергюсона за отказ проводить бой: «В борьбе я бы тебя тоже нагнул!»

Топовый боец UFC американец Грегор Гиллеспи раскритиковал бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона за отказ проводить бой.

Вскоре после отказа Фергюсон вызвал на бой экс-чемпиона Bellator и бывшего претендента на титул UFC Майкла Чендлера.

«Только что получил сообщение от моего менеджера, что Тони Фергюсон не примет бой против меня, — сказал Гиллеспи в своем Instagram. — Затем я вижу тебя в Сети, Тони, и ты вызываешь гребаного Майкла Чендлера, и при этом говоришь, что сейчас сезон борьбы. Чувак, ты же понимаешь, я борец. Я выбил все дерьмо из Майка Чендлера в колледже, и в борьбе я бы тебя тоже нагнул. Если ты ищешь борца, братан, принимай бой».

«Мне нужно начать подниматься по лестнице вверх, и никто из вас, ребята, похоже, не хочет, черт возьми, драться со мной. Тони, у нас двоих пока не назначены бои, — продолжил Гиллеспи. — Пришло время, братан. Давай просто, черт возьми, сделаем это. Вызываешь гребаного Чендлера, говоришь, что сейчас сезон борьбы... Убирайся отсюда к чертовой матери, братан. Я борец».

На счету 34-летнего Гиллеспи 14 побед и 1 поражение, и в настоящее время боец занимает 10-ю строчку в рейтинге легковесов UFC.

В активе 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений. Бывший временный чемпион занимает 7-е место в рейтинге бойцов легкого дивизиона UFC.