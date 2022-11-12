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12 ноября, 20:30

Ислам Махачев: «Ни с Порье ни с Чендлером мне бы не было сложно»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Ислам Махачев.
Фото Reuters

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не видит для себя никаких трудностей в потенциальных боях против Дастина Порье и Майкла Чендлера. Об этом он рассказал на встрече в Махачкале, снятой Youtube-каналом Обзор Press.

Вопрос болельщика: «Прогноз на бой Чендлер — Порье, и с кем бы тебе из них сложнее было бы?»

Ислам Махачев: «Сложнее ни с кем не было бы. Думаю, Порье победит, потому что Чендлер только пришел в UFC, провел четыре поединка и у него уже два поражения. Все хотят из него сделать чемпиона, раскачать его, но он, думаю, пониже уровнем, чем остальные бойцы».

22 октября Махачев задушил Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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