Ислам Махачев: «Ни с Порье ни с Чендлером мне бы не было сложно»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не видит для себя никаких трудностей в потенциальных боях против Дастина Порье и Майкла Чендлера. Об этом он рассказал на встрече в Махачкале, снятой Youtube-каналом Обзор Press.

Вопрос болельщика: «Прогноз на бой Чендлер — Порье, и с кем бы тебе из них сложнее было бы?»

Ислам Махачев: «Сложнее ни с кем не было бы. Думаю, Порье победит, потому что Чендлер только пришел в UFC, провел четыре поединка и у него уже два поражения. Все хотят из него сделать чемпиона, раскачать его, но он, думаю, пониже уровнем, чем остальные бойцы».

22 октября Махачев задушил Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.