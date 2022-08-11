Ислам Махачев обратился к бразильцам на португальском языке

30-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) начал раскручивать бой с Чарльзом Оливейрой (33-8). В этот раз Махачев обратился к бразильцам в Twitter на португальском языке.

«Привет, ребята! Я ваш будущий чемпион UFC в легком весе! Осталось совсем немного. Скоро увидимся», — написал Махачев, опубликовав эмодзи бразильского флага.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.