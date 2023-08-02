Ислам Махачев номинирован в категории «Боец года» на премии World MMA Awards

Действующий чемпион UFC легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) попал в список кандидатов на премию World MMA Awards в категории «Боец года».

Соперниками россиянина стали чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3), чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-3), чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) и шведский боец PFL Садибу Си (15-6).

Также Махачев представлен в категориях «Бой года» (против Александра Волкановски на UFC 284) и «Сабмишн года» (в бою против Чарльза Оливейры на UFC 280)

Махачев (24-1) ранее стал кандидатом на премию от ESPN в категории «Лучший боец года». Однако в итоге победа в этой номинации досталась экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе UFC Джону Джонсу (27-1).