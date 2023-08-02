Сергей Павлович номинирован в категории «Прорыв года» на премии World MMA Awards

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (18-1) выдвинут на награду «Прорыв года» на международной премии World MMA Awards.

В этой категории его соперниками стали средневес Дрикус дю Плесси (20-2), экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2), боец легчайшего веса Илия Топурия (14-0) и чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3). Также Павлович представлен в категории «Зарубежный боец года».

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.