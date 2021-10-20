Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ян Блахович: «Нокаутирую Гловера в 2-м или 3-м раунде»

20 октября, 22:00
Теги:

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович поделился прогнозом на предстоящий поединок с Гловером Тейшейрой.

«Я готовлюсь к лучшей версии Гловера. Это его последний шанс взять титул, и, возможно, один из последних боев в карьере. Поэтому он будет в лучшей форме, готов как никогда. Будет делать все, чтобы забрать пояс, но я буду делать все, чтобы защитить его. Мой прогноз? Я нокаутирую его в 2-м или 3-м раунде», — сказал Блахович на шоу The MMA Hour.

Поединок Блаховича и Тейшейры пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
«Роснефть» рассказала о результатах исследований Арктики
0