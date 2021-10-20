Ян Блахович: «Нокаутирую Гловера в 2-м или 3-м раунде»
20 октября, 22:00
Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович поделился прогнозом на предстоящий поединок с Гловером Тейшейрой.
«Я готовлюсь к лучшей версии Гловера. Это его последний шанс взять титул, и, возможно, один из последних боев в карьере. Поэтому он будет в лучшей форме, готов как никогда. Будет делать все, чтобы забрать пояс, но я буду делать все, чтобы защитить его. Мой прогноз? Я нокаутирую его в 2-м или 3-м раунде», — сказал Блахович на шоу The MMA Hour.
Поединок Блаховича и Тейшейры пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
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