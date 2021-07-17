Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ислам Махачев: «Хабиба тяжело заменить. Сейчас мой основной спарринг-партнер — Гаджи Рабаданов»

04:35
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
Теги:

9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал «Спорт-Экспресс» о том, как на его форму повлияло прекращение спаррингов с Хабибом Нурмагомедовым из-за его ухода.

— Долгие годы у вас была привилегия — основной спарринг-партнер Хабиб Нурмагомедов, лучший легковес в истории. Теперь он закончил. Как уход такого спарринг-партнера бьет по вашей форме и навыкам?

— Заменить его будет очень тяжело, потому что такой прессинг, такой натиск я не встречал ни у кого на спаррингах. А так... у нас сотни раундов спаррингов, это никуда не уходит, остается, на этом я вырос, на этом багаже, думаю, смогу и дальше двигаться. Ну и в команде у нас очень много крепких ребят, кто дает мне хороший отпор.

— Кто сейчас ваш основной спарринг-партнер?

— Если брать одного человека, с кем я больше все спарринговал последний год — это Гаджи Рабаданов (15-4, боец EFC). Он и в левой и правой стойке хорошо двигается, с ним бывает много раундов.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
Салихова отреагировала на возможное назначение Бердыева главным тренером сборной России
Он перенес массу заболеваний, пил, бил жену и ушел из жизни после драки с другом. Горди Хоу говорил, что не видел вратаря сильнее
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд