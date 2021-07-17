9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал «Спорт-Экспресс» о том, как на его форму повлияло прекращение спаррингов с Хабибом Нурмагомедовым из-за его ухода.

— Долгие годы у вас была привилегия — основной спарринг-партнер Хабиб Нурмагомедов, лучший легковес в истории. Теперь он закончил. Как уход такого спарринг-партнера бьет по вашей форме и навыкам?

— Заменить его будет очень тяжело, потому что такой прессинг, такой натиск я не встречал ни у кого на спаррингах. А так... у нас сотни раундов спаррингов, это никуда не уходит, остается, на этом я вырос, на этом багаже, думаю, смогу и дальше двигаться. Ну и в команде у нас очень много крепких ребят, кто дает мне хороший отпор.

— Кто сейчас ваш основной спарринг-партнер?

— Если брать одного человека, с кем я больше все спарринговал последний год — это Гаджи Рабаданов (15-4, боец EFC). Он и в левой и правой стойке хорошо двигается, с ним бывает много раундов.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.