9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал «Спорт-Экспресс» о разнице в борцовском стиле между собой и Хабибом Нурмагомедовым.

— С такой силой рук вы не думали о том, чтобы развить технику грязной работы в клинче с выкручиванием рук соперника? Помните, как Джон Джонс выкручивал так руки Гловеру и порвал ему все плечевые связки. Грязно, но в рамках правил

— Честно, я никогда не пробовал, не отрабатывал такие вещи. А так — было бы хорошо, если бы я больше использовал свой клинч, потому что если руки мощные, в клинче ты можешь изматывать соперника

— В отличие от Хабиба вы любите притягивать соперника руками за голову в тайский клинч. Рамоса так уронили коленом, Добера притягивали легко. Почему Хабиб никогда не использовал этот тайский прием, а вы часто применяете?

— Хабиб больше любит с ног бороться, в ноги проходить. А у меня с корпуса, я люблю с корпуса побороться, если соперник упирается — на шею иду, потом обратно на корпус. Такая работа. И в зале я очень много работаю с клинча, потому что из-за плеч, из-за рук, у меня они чуть мощнее бывают, чем у спарринг-партнеров. Поэтому можно вымотать соперника хорошо в клинче

— У вас, наверное, лучший в UFC внутренний зацеп голенью. Почему так любите этот тейкдаун?

— Я люблю все тейкдауны, на которые не надо силы тратить. Зацеп, получилось — хорошо, не получилось — ну ладно, нет. Силы не тратишь, ничего не уходит, никакой энергии. Из-за этого я часто использую подсечки и зацепы.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.